37-годишен мъж от София е загинал при инцидент с влак край Перник

Мъж на 37 години от София е загинал, след като е блъснат от влак, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция (ОД) на МВР в Перник.

Инцидентът е станал в района на гара „Разпределителна" около 21:10 ч. на 7 февруари. Влакова композиция, пътуваща от столицата към Радомир, е ударила мъжа, който се намирал на релсовия път.

На място са пристигнали екипи на полицията и Спешна помощ, които са констатирали смъртта на мъжа. Тялото е транспортирано в Съдебна медицина – Перник за аутопсия. По случая е образувано досъдебно производство под надзора на прокуратурата.

От ОД на МВР съобщиха за БТА, че ден по-рано, отново в района на гара „Разпределителна" в Перник, е избухнал пожар в локомотив на влак. Причината е късо съединение. Няма пострадали и няма нанесени други материални щети.