Отвориха кемпстоп в подножието на Царевец във Велико Търново

Община Велико Търново реализира градски кемстоп в подножието на крепостта Царевец. Инициативата е в подкрепа на туризма с кемпери и каравани, който е все по-популярен както у нас, така и в Европа.

Обособената зона е първата в страната, която се прави в градска среда и е с 16 места, информират от местната управа.

Кемпстопът се намира на общинския паркинг на улица „Крайбрежна" и е само на 5 минути пеша от входа на най-посещавания музеен обект в България – Царевец. Разполага с всички необходими удобства – вода, електрозахранване и възможност за заустване на отпадни води директно към канализацията.

Кемпстопът вече работи, а на всички входове на Велико Търново са поставени обозначителни табели за улеснение на пътуващите.