Вижте кадри от изтеглянето на кемпера, в който бяха открити трите тела край Околчица

Кадри показват операцията по преместването на кемпера от върха до един от специалните паркинги на полицията. Кемперът не е минал по официалния път за Околчица, а е тръгнал от бившата хижа „Петрохан", през селата Дружево, Миланово и хижа „Пършевица", за да стигне до Врачанския Балкан, съобщава бТВ.

Все още е невъзможно да се стигне до мястото, където е открит кемперът, и в момента полиция охранява пътят. Снощи и огледът на място е приключил малко преди полунощ и кемперът на собствен ход е бил откаран в близкия паркинг на полицията. Кемперът е изключително модерен – високопроходим, на двете му врати има стикери с надпис „Европейска рейнджър федерация".

Група мотористи, които обичайно карат в този район, вчера около 10 сутринта отново са в планината.

От заснето от тях видео, става ясно, че случайно срещат мъж, за когото твърдят, че е подателят на сигнала за кемпера, спрял в труднодостъпна местност.

Единият от мотористите отива до мястото, където е линейката и екипа чака полиция:

Онзи човек, който трябва да ти покаже къде е умрелият, няма да има толкова много гориво да дойде да се върне. Ела да ти покажа къде да караш. Този път като го хванеш. Само по него и няма да кривиш.

След упътването, мотористът отива и до приятелите си, които са с мъжа, подал сигнала.

От видеото е видно, че мястото е трудно достъпно. Кара се по черен път. И то в продължение на километри.