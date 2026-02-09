Десетки закъсали автомобили на пътя край Пампорово

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Десетки автомобили са закъсали по пътя към курорта Пампорово. Причината е обилния снеговалеж и непочистен път. Три екипа на полицията са на място и се опитват да помагат на шофьорите, съобщи полицията в Смолян

Осем са закъсалите автомобила в района на почивна станция „Мирчо войвода". Отделно има закъсали коли и до разклона за хотел „Финландия". Има закъсали коли и по 12% процентния наклон от Проглед към Пампорово.

Преди около час бе ограничено движението на тежкотоварни автомобили с ремаркета и полуремаркета през прохода Превала поради снеговалеж и снегопочистване.