За три вечери затварят за коли най-натоварения подлез в центъра на Пловдив

В три поредни вечери - 11, 12 и 13 февруари, от 22 до 4 часа се затваря за движение подлеза на улица "Гладстон" в Пловдив. Той е изключително натоварен, тъй като през него минава огромен поток.

В посочения часови диапазон както северното, така и южното платно ще бъдат затворени за движение на пътни превозни средства в участъка от кръстовището на „Гладстон" с бул. „Княгиня Мария Луиза" до кръстовището с ул. „Преслав".

Причината е подмяна на осветлението, а затварянето е с цел за по-голяма безопасност, уточняват от градската администрация.

Подлезът беше ремонтиран през 2019 година заедно с площад "Централен". Тогава беше направена хидроизолация, а осветлението беше подменено.