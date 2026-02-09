ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пекин: Присъдата на Джими Лай демонстрира, че всич...

За три вечери затварят за коли най-натоварения подлез в центъра на Пловдив

24 часа Пловдив онлайн

Подлезът на ул. "Гладстон" се затваря за три поредни вечери.

В три поредни вечери - 11, 12 и 13 февруари, от 22 до 4 часа се затваря за движение подлеза на улица "Гладстон" в Пловдив. Той е изключително натоварен, тъй като през него минава огромен поток.

В посочения часови диапазон както северното, така и южното платно ще бъдат затворени за движение на пътни превозни средства в участъка от кръстовището на „Гладстон" с бул. „Княгиня Мария Луиза" до кръстовището с ул. „Преслав".

Причината е подмяна на осветлението, а затварянето е с цел за по-голяма безопасност, уточняват от градската администрация.

Подлезът беше ремонтиран през 2019 година заедно с площад "Централен". Тогава беше направена хидроизолация, а осветлението беше подменено.

