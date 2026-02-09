Прокуратурата и МВР обявяват какво се е случило в Петрохан и Околчица днес

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Прокуратурата и МВР ще обявят днес официално какво се е случило в хижа "Петрохан", където бяха открити трима мъртви мъже, и в подножието на връх Околчица, където в кемпер бяха открити още три трупа, научи "24 часа".

Точният час все още не е известен. В момента обаче тече съвещание, където се изясняват детайли около разследването.

Според разследващи чакат се резултати от множество експертизи - съдебномедицински, балистични. Огледите продължават и в хижата, и на връх Околчица.

В хижата на 2 февруари бяха открити телата на Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев. И тримата са били с прострелни рани в главата.

Сградата е собственост на Ивайло Калушев, който беше издирван от 2 февруари, заедно с 15-годишно момче и 22-годишния Николай Златков. На 8 февруари на черен път в посока връх Околчица Калушев, детето и Златков бяха открити мъртви в кемпер.