Съдът в Смолян осъди строителна фирма да плати 760 хиляди лева обезщетение

Общо 760 хил. лева обезщетения за неимуществени вреди ще трябва да заплати строителна фирма от Смолян на близките на работник, загинал при трудова злополука на строителен обект в града, съобщи Петър Маргаритов от съда. С решението си второинстанционният съд изменя частично решението на Районния съд – Смолян, като определя обезщетение в размер на 180 хил. лева за съпругата, по 200 хил. лева за двете деца и 180 хил. лева за майката на починалия, всички ведно със законната лихва от 20 юли 2024 г. – датата на злополуката, до окончателното изплащане.

Инцидентът е от 20 юли 2024 г., при работа с кран на строителен обект в Смолян, по непредпазливост е причинил смъртта на 44-годишния работник Сали Саид от девинското село Гьоврен. При извършване на строително-монтажни работи стрелата на крана се откъсва и пада върху работника, който загива на място.

В мотивите си въззивната инстанция приема, че не е налице груба небрежност от страна на пострадалия, която да обоснове намаляване на отговорността на работодателя. Съдът сочи, че злополуката е настъпила при нарушения на правилата за здравословни и безопасни условия на труд, включително при управление на автокран от лице без необходимата правоспособност и при повдигане на товар, превишаващ допустимия, пише БТА.

По случая бе водено и наказателно дело, като Окръжният съд в Смолян постанови условна присъда от две години „лишаване от свобода" с тригодишен изпитателен срок на служител в строителна фирма за причиняване по непредпазливост на смъртта на работник. Решението на Окръжния съд в Смолян по гражданското дело подлежи на обжалване пред Върховния касационен съд в едномесечен срок от връчването му на страните.