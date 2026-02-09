ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пекин: Присъдата на Джими Лай демонстрира, че всич...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22253872 www.24chasa.bg

Жена пострада при пожар в къща в село Стожер

Дияна Райнова

1596
Пожарна Снимка: Архив

Жена пострада при пожар в къща в село Стожер. Сигналът за инцидента е подаден в оперативния център при регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" – Добрич, . в 10:52 часа на 8 февруари.. На място е изпратен един противопожарен автомобил от пожарната служба в Добрич, произшествието е своевременно локализирано и ликвидирано.

При инцидента е пострадала 62-годишна жена, която е получила обгазяване с продукти на горенето. Тя е транспортирана за преглед и лечение в Центъра за спешна медицинска помощ в Добрич. Причините за възникването на пожара се изясняват.

Пожарна

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Хижа “Петрохан” в паралелната България (Видео)