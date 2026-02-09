Жена пострада при пожар в къща в село Стожер. Сигналът за инцидента е подаден в оперативния център при регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" – Добрич, . в 10:52 часа на 8 февруари.. На място е изпратен един противопожарен автомобил от пожарната служба в Добрич, произшествието е своевременно локализирано и ликвидирано.

При инцидента е пострадала 62-годишна жена, която е получила обгазяване с продукти на горенето. Тя е транспортирана за преглед и лечение в Центъра за спешна медицинска помощ в Добрич. Причините за възникването на пожара се изясняват.