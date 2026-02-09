Задържаха пиян шофьор без книжка и без табели на колата

Пиян, неправоспособен шофьор кара кола без табели в тервелско село, съобщават от Областната дирекция на МВР – Добрич. На 7 февруари около 17:10 ч. в село Безмер е спрян за проверка лек автомобил „Фолксваген" без поставени регистрационни табели, управляван от неправоспособен 55-годишен мъж. При проверка за употреба на алкохол техническото средство отчита 2,40 промила. Водачът е задържан за срок до 24 часа, по случая е образувано бързо полицейско производство. Около 17:05 ч. на 6 февруари в района на град Тервел при проверка на лек автомобил „Фолксваген", управляван от 62-годишен мъж, е установено, че автомобилът е без регистрационни табели и с прекратена регистрация от 2024 г. По случая е образувано досъдебно производство. Същия ден в град Балчик при проверка на лек автомобил „Опел", управляван от 33-годишен мъж, полицаите констатират, че водачът шофира в едногодишния срок от наложеното му административно наказание за управление на автомобил,. без валидна книжка. Мъжът е задържан за срок до 24 часа, като по случая е образувано досъдебно производство.