Шофьор е блъснал жена в Рибарица и след това е продължил да се движи

Шофьорът е блъснал 79-годишна жена в тететевското село Рибарица и след това е продължил да се движи Снимка: СНИМКА: 24 часа

Шофьор е блъснал 79-годишна жена в тетевенското село Рибарица и след това е продължил да се движи, съобщават от Областната дирекция на МВР – Ловеч.

Случаят е от неделя следобед, около 16:00 ч. След получаване на сигнала в Районното управление в Тетевен полицейските служители са провели незабавни издирвателни действия, в резултат на които са установени превозното средство и 23-годишният му водач.

Потърпевшата жена е настанена в болница, няма опасност за живота ѝ. Шофьорът е бил задържан за срок до 24 часа в РУ - Тетевен, а по случая е образувано разследване, по което се работи.

Още един пътен инцидент с пострадал пешеходец е регистриран през почивните дни в Ловешка област. Към 7:30 ч. в събота 25-годишен водач на товарен автомобил при движение на заден ход е блъснал мъж на 31 години. Той е с контузии в областта на кръста и гърба, без опасност за живота.

Пробите за алкохол и наркотици на шофьора са отрицателни.

