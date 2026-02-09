ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Старозагорци се женят най-често през август и септември

Ваньо Стоилов

[email protected]

1140

Общо 433 двойки са сключили граждански брак през 2025 година

В рамките на Седмицата на брака община Стара Загора представш обобщени данни за сключените граждански бракове на територията на общината през 2025 година.

Според статистиката през изминалата година са сключени 433 граждански брака, като най-предпочитаните месеци за това са август и септември. Данните показват предпочитана сезонност при избора на дата за сключване на брак.

Средната възраст на младоженците при сключване на граждански брак е между 25 и 35 години, което показва основната възрастова група на младите семейства.
През 2025 година най-младата двойка, сключила граждански брак в Стара Загора, е била на 18 години, а най-възрастната - на 75 години. Това потвърждава, че гражданският брак остава личен и равноправен избор за хора от различни възрастови групи, коментират от общината.

