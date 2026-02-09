ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Мадона изгледа мач от дамската Висша лига на Англи...

Защитата на Бургазлиев иска по-лека мярка, за да може той да завърши училище

Тони Щилиянова

Никола Бургазлиев Снимка: Тони Щилиянова

В Бургаския окръжен съд започва делото за мярката на Никола Бургазлиев, който премаза с АТВ млада жена и 4-годишния й син Марти в Слънчев бряг. 

Защитата на Бургазлиев иска по-лека мярка, за да може да завърши образованието си. Никола е в 12 клас. В съда са негови съученици, дошли да го подкрепят. 

Според защитата на Никола Бургазлиев - адв. Галина Колева, прокуратурата е отказала Бургазлиев да се обучава, за да завърши средното си образование. 

Тежкият инцидент стана на 14 август 2025 г. 35-годишната Христина почина, а детето й остана инвалид. Пробата за наркотици на Бургазлиев беше положителна.  

