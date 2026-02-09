Оставиха в ареста турски шофьор, убил мъж в катастрофа във Врачанско

Врачанският окръжен съд реши днес да бъде взета най-тежката мярка за неотклонение задържане под стража турския гражданин Е. А. Срещу него е повдигнато обвинение от окръжната прокуратура за причиняване смърт на пътя.

На 27 януари т. г. на главен път Е-79 при разклона за врачанското с. Краводер, при управление на лек автомобил „Мерцедес" в нарушения на правилата за движение, той е предизвикал катастрофа с правомерно движещия се в своята лента лек автомобил „Алфа Ромео", управляван от 44-годишния собственик на автосервиз Любомир Алексиев от Монтана и при удара го е убил на място.

Съдът прие, че са налице всички, изискуеми от закона, предпоставки за вземането на най-тежката мярка за процесуална принуда спрямо обвиняемия Е. А. Престъплението, за което му е повдигнато обвинение, се наказва с лишаване от свобода от 5 до 8 години.

От съда приеха, че са налице и двете кумулативни опасности, предвидени в закона за задържането му в ареста, а именно той да се укрие и да извърши друго престъпление. За установяване на актуалното здравословно състояние на обвиняемия по делото бе назначена и изготвена комплексна съдебно-медицинска експертиза.

В писменото становище на експертите – ортопед и съдебен лекар, както и по време на изслушването им в съдебното заседание, те заявиха, че няма медицински показания, които да не позволяват Е. А. да бъде задържан в следствения арест.