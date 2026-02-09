Кола се обърна зрелищно след катастрофа в Пловдив (Снимки)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

17-годишна пътничка е прегледана от медицински екип и освободена

Джип "Мицубиши" падна настрани след катастрофа на бул. "Менделеев" в Пловдив, сигнализират очевидци в социалните мрежи.

"Наистина ли все още никой не отвори темата за обърната снощи кола в стълб на бул. "Менделеев", преди Колодрума", пита недоумяващ шофьор. Други пък се чудят как ще се покрие такъв зрелищен инцидент.

От полицията съобщиха за "24 часа", че инцидентът е станал, след като хонда отнела предимството на мицубишито, което се обърнало. По предната част на другия автомобил също има материални щети.