ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Мадона изгледа мач от дамската Висша лига на Англи...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22254310 www.24chasa.bg

Кола се обърна зрелищно след катастрофа в Пловдив (Снимки)

24 часа Пловдив онлайн

7296
Колата се е завъртяла настрани след удара. Снимка: Фейсбук/I see you KAT Пловдив

17-годишна пътничка е прегледана от медицински екип и освободена

Джип "Мицубиши" падна настрани след катастрофа на бул. "Менделеев" в Пловдив, сигнализират очевидци в социалните мрежи. 

"Наистина ли все още никой не отвори темата за обърната снощи кола в стълб на бул. "Менделеев", преди Колодрума", пита недоумяващ шофьор. Други пък се чудят как ще се покрие такъв зрелищен инцидент. 

От полицията съобщиха за "24 часа", че инцидентът е станал, след като хонда отнела предимството на мицубишито, което се обърнало. По предната част на другия автомобил също има материални щети. 

На място са пристигнали екипи на МВР и Спешна помощ. 17-годишна пътничка в джипа е била прегледана от медиците и освободена, няма други пострадали. Тестовете за алкохол на водачите са отрицателни.

Колата е паднала на тротоара. Снимка: Фейсбук/I see you KAT Пловдив
Колата е паднала на тротоара. Снимка: Фейсбук/I see you KAT Пловдив

Колата се е завъртяла настрани след удара. Снимка: Фейсбук/I see you KAT Пловдив
Колата е паднала на тротоара. Снимка: Фейсбук/I see you KAT Пловдив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Хижа “Петрохан” в паралелната България (Видео)