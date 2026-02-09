ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Мобилни екипи прегледаха 5000 възрастни в отдалечените села край Велико Търново

Дима Максимова

[email protected]

1176
Мобилните екипи измерват кръвно налягане, пулс, насищане на кръвта с кислород, кръвна захар, прави се първична електрокардиограма, както и функционално измерване на дишането. Снимка: Община Велико Търново

Община Велико Търново продължава програмата за медицински прегледи в малките и отдалечени населени места. 5000 жители вече са обхванати в Програмата за здравна профилактика, съобщиха от местната управа.

Екипите посещават всяко населено място и правят медицински прегледи на хората – измерват се кръвно налягане, пулс, насищане на кръвта с кислород, кръвна захар, прави се първична електрокардиограма, както и функционално измерване на дишането. При трудноподвижните хора прегледите се извършват на домашен адрес.

Периодично се надграждат и мобилните устройства за здравна диагностика, с които екипите разполагат.
Програмата продължава и през настоящата година – интересът сред хората е голям, а превенцията на здравето е водещ приоритет в политиката на Община Велико Търново. Прегледите се организират от общинската дирекция „Социални политики, здравеопазване, транспорт" съвместно с кметовете и кметските наместници и се провеждат по график.

