Никола Бургазлиев пред съда: Искам да съм на свобода и да работя, парите ще бъдат за малкия Марти (Обновена)

"Изказвам съболезнования на близките на Христина. Не е минал и ден, в който да не мисля за случилото се. Само, ако можех щях да върна времето назад. Моля да бъда пуснат, за да завърша средното си образование и да работя - всички пари, които изкарам ще дам за лечението на Марти". Това каза преди минути в Бургаския окръжен съд 19-годишният Никола Бургазлиев, който на 14 август м.г. уби с електрическо АТВ млада жена и рани тежко 4-годишния й син Мартин в Слънчев бряг.

Днес пред съда, където се гледа мярката Бургазлиев, се събраха негови съученици от професионалната гимназия по електроника и електротехника, в която той трябва да завърши тази година, както и негови съотборници от футбола.

Точно възможността Бургазлиев да вземе своите 19 изпита и да се яви на матури, бе причина за искането на по-лека мярка за неотклонение от неговия адвокат Галина Колева.

В съдебната залата тя обяви, че въпреки желанието на Окръжна прокуратура Бургазлиев да се обучава като индивидуален ученик, от Апелативна са забранили, нарушавайки основни конституционни права. По искане на защитата на обвиняемия бе разпитан неговата класна - учителката Светлана Димитрова. Тя обясни, че Никола учи в паралелка по програмно осигуряване и трябва да се обучава в специлана среда, а за изпитите, дори и онлайн - да използва специална платформа.

В съда дойдоха и близки на починалата Христина, които настояват младежът с АТВ-то да остане зад решетките.

Очаква се съдът да се произнесе в 16,45 ч.