Боян Митракиев е новият изпълнителен директор на КРИБ

Боян Митракиев е новият изпълнителен директор на конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ).

Той сменя Евгений Иванов, който се задържа на поста 27 години. Това ще стане официално от 1 март 2026 г. Решението е на Управителния съвет на КРИБ.

Управителният съвет на организацията "оценява високо дългогодишния, последователен и изключително ценен принос на Евгений Иванов за развитието на КРИБ и утвърждаването ѝ като най-влиятелната работодателска организация в България".

По тази причина Евгений Иванов ще заеме длъжността почетен изпълнителен директор на КРИБ, отговарящ за европейските проекти и програми, е посочено в съобщението до медиите.

Боян Митракиев завършва бизнес администрация в City University of Seattle и защитава докторска степен по обществени комуникации и информационни системи в Нов Български Университет. Притежава 15-годишен опит като консултант в сферата на публичните комуникации и информационните технологии. Преподава като асистент в катедра Национална и регионална сигурност в Университета за национално и световно стопанство в София.