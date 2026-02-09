ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Мадона изгледа мач от дамската Висша лига на Англи...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22254723 www.24chasa.bg

Боян Митракиев е новият изпълнителен директор на КРИБ

2088
Боян Митракиев Снимкаь: КРИБ

Боян Митракиев е новият изпълнителен директор на конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ).

Той сменя Евгений Иванов, който се задържа на поста 27 години. Това ще стане официално от 1 март 2026 г. Решението е на Управителния съвет на КРИБ.

Управителният съвет на организацията "оценява високо дългогодишния, последователен и изключително ценен принос на Евгений Иванов за развитието на КРИБ и утвърждаването ѝ като най-влиятелната работодателска организация в България".

По тази причина Евгений Иванов ще заеме длъжността почетен изпълнителен директор на КРИБ, отговарящ за европейските проекти и програми, е посочено в съобщението до медиите.

Боян Митракиев завършва бизнес администрация в City University of Seattle и защитава докторска степен по обществени комуникации и информационни системи в Нов Български Университет. Притежава 15-годишен опит като консултант в сферата на публичните комуникации и информационните технологии. Преподава като асистент в катедра Национална и регионална сигурност в Университета за национално и световно стопанство в София.

Боян Митракиев Снимкаь: КРИБ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Хижа “Петрохан” в паралелната България (Видео)