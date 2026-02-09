ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Румен Радев: „Петрохан" е зловещ символ на разградената държава

4324
Румен Радев Снимка: Официален профил във Фейсбук

Случаят „Петрохан" е политическо сътресение и диагноза за състоянието на държавата. „Петрохан" е зловещ символ на разградената държава, която е неспособна да защити дори децата си.

Това написа Румен Радев (президент в периода 2017-2026 г.) в профила си във Фейсбук
"Моите съболезнования към семействата и близките на жертвите. Няма да коментирам тази трагедия, чието изясняване е отговорност на компетентните органи. Причините за убийствата трябва да бъдат изяснени в най-кратки срокове, защото обществото ни очаква отговор", пише Радев.

Posted by Румен Радев on Monday, February 9, 2026

