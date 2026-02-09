Румен Радев: „Петрохан" е зловещ символ на разградената държава

Случаят „Петрохан" е политическо сътресение и диагноза за състоянието на държавата. „Петрохан" е зловещ символ на разградената държава, която е неспособна да защити дори децата си.
Това написа Румен Радев (президент в периода 2017-2026 г.) в профила си във Фейсбук
"Моите съболезнования към семействата и близките на жертвите. Няма да коментирам тази трагедия, чието изясняване е отговорност на компетентните органи. Причините за убийствата трябва да бъдат изяснени в най-кратки срокове, защото обществото ни очаква отговор", пише Радев.
Ето и цялата публикация
Случаят „Петрохан" е политическо сътресение и диагноза за състоянието на държавата.
Моите съболезнования към семействата и близките на жертвите. Няма да коментирам тази трагедия, чието изясняване е отговорност на компетентните органи. Причините за убийствата трябва да бъдат изяснени в най-кратки срокове, защото обществото ни очаква отговор.
Тази трагедия обаче не бива да измества другите неудобни разкрития:
- прави впечатление регистрацията на НПО с име и правомощия на държавен орган;
- легитимирането му от екоминистерството в пълен разрез с установените административни правила;
- самоуправството със земи и природни ресурси;
- натрупаното огромно количество оръжие и специализирана техника;
- безсилието на правоохранителните органи да защитят реда и закона, въпреки подаваните сигнали.
„Петрохан" е зловещ символ на разградената държава, която е неспособна да защити дори децата си.
Нашата цел е да си отвоюваме държавата.
Случаят „Петрохан“ е политическо сътресение и диагноза за състоянието на държавата. Моите съболезнования към...Posted by Румен Радев on Monday, February 9, 2026