ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Вижте кемпера, в който намериха мъртви Ивайло Калу...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22254805 www.24chasa.bg

Кметът на Згориград: Районът, където откриха кемпера, има активни кошари, местни често ходят там

15896
Кадри от изтеглянето на кемпера Кадър: bTV

Районът, където вчера бяха открити издирваните трима във връзка със случая "Петрохан", е място с активни кошари и често посещаван от местни хора. Вероятно при обход след снеговалеж е подаден сигналът, който насочва към мястото на откриването им. Това коментира кметът на Згориград Асен Петров, предаде БНТ.

"В района на Скаклия, което се намира в землищата на Згориград, Враца и Челопек. Там наистина в миналото имаше доста згориградски кошари, доста овце гледаха хората. По целия Врачански Балкан до стария рудник имаше поне десетина кошари. Има още действащи и хората, предполагам, в това време ходят да ги наглеждат – след снеговалеж, а и вчера беше хубав ден, и предполагам всеки е отишъл да види дали има някакви последствия. Повечето са от ламарини, направени, сковани от дъски. Знам двама-трима, че още ходят горе и си ги гледат там, имат коне някои и си е практика да си следят нещата дали имат нещо, дали набези, дали последствия от самите атмосферни условия. Може би такъв човек е попаднал на това нещо и е сигнализирал."

Кадри от изтеглянето на кемпера Кадър: bTV

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Хижа “Петрохан” в паралелната България (Видео)