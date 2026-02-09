За мене беше чест, си казали тримата мъже от Петрохан преди смъртта си (Видео)

18 са назначените експертизи за трите трупа край Петрохан. Това съобщи окръжната прокурорка на София Христина Лулчева.

8 от експертизите на техника - телефони, камери и други. Поискана е информация за банковите сметки на жертвите. През 2025 година в Окръжна прокуратура има сигнал за педофилия. Препратен е по компетенция в районна прокуратура Костинброд. Сигналът не се потвърдил заради отказ на роднини да съдействат. Разследват се както убийствата, така и дейността на убитите. Поискана е помощ от Мексико, каза Лулчева.

Зам. апелативната прокурорка на София Наталия Николова посочи, че е важно да се спрат опитите за спекулации и конспиративни теории.

В продължение на 8 дни не са спирали оперативните действия за установяване на всички факти. Полагаме всички усилия да установим всичко.

Има 2 досъдебни производства - за първите 3 трупа край Петрохан и пожара в хижата. Там е започнато разследване, назначени са експертизи, иззети са множество веществени доказателства и литература с религиозна насоченост.

Шефът на полицията Захари Васков посочи, че веднага след сигнала са сформирани групи от служители на МВР. На място служители на ДАНС не е имало, каза Васков.

Открити до телата са 2 пистолета и пушка, добави шефът на Криминална полиция Ангел Папалезов. Посочи, че освен тримата мъртви имало данни за още трима, които са били в хижата. Затова били пратени и екипи и в Бургас, Варна, Монтана. За там имало данни, че Ивайло Калушев има имоти. Ходили и в село Българи. Там се потвърдило, че липсващите трима били в къщата от 27 до 31 януари. Те били засечени и от камери на АПИ.

В района на хижата е имало външен периметър от охранителни камери. Те записвали на карти памет. От тях МВР пусна и записи. В самата хижа също е имало снимачки, но и те, и записите са унищожени от пожара.

От камера в големия периметър се вижда как на 1 февруари трима, единият Калушев, както и 15-годишното момче, си вземат сбогом с намерените мъртви в хижата на 2 февруари. На записа се вижда и кемпера, с който Калушев след това тръгва.

За мене беше чест, казват си тримата останали, които ма следващия ден бяха открити мъртви. След това коментират, че ще се видят някъде и си благодарят за всичко. Те са в добро настроение, смеят се, стана ясно от видеото. Това са Дечо, Ивайло Иванов и Пламен Стратев. Липсват Калушев, Николай Златков и Александър Макулев. Те бяха открити на Околчица вчера.

В 20 часа от мазето на хижата почват да излизат пламъци, след като Дечо, Иванов и Стратев почват да палят хижата.

Георги Иванов, шеф на пожарната е София-област, каза, че огънят е тръгнал вечерта на 1 февруари и е умишлен. Били разпилени пелети, струпани били и хартия и книги, за да гори повече. Не е имало късо съединение, нито неизправни уреди или проблеми с газовата инсталация. В самата хижа били открити и овъглените тела на 2 кучета, а гасенето приключило на 3 февруари.

След тръгването на кемпера от хижата, той не е бил засичан по камери на АПИ. Затова в няколко области са изземани снимачки, които може да са хванали кемпера. Засечен е в село Бързия, след това на изхода на Вършец, после в Бели Извор, а след това влиза във Враца. Засечен е и в друга част на града, преди да го хванат в село Челопек в посока мястото, където е открит вчера кемперът с телата. За последното село се разбрали днес, каза Папалезов.

Още от четвъртък се претърсвали всички места, където можело да са тримата. Дори станция на Калушев дала сигнал на 3 февруари. Телефоните на тримата обаче били изключени.

За дейността на т. нар. рейнджърско сдружение са разпитани десетки, включително деца, които са били на лагери. Дори роднина на едно от децата казвало, че в сдружението имало отчаяние от действителността и целите, които са си поставили, на държавата, спонсорите им. Затова не виждали смисъл от продължаване на дейността на сдружението. Още тогава споделяли, че смъртта е изход. Увещавали ги да не го правят, никой не бил смятал, че може да се стигне до самоубийства, каза Папалезов.

Групата по няколко часа на ден извършвала духовни практики, свързани с тибетски будизъм. Това било задължително условие за пребиваване в хижата.

Още на следващия ден след намиране на телата край Петрохан, са направени аутопсии на телата, а експертите са готови. Морфологията на входните рани - на главата, говори за изстрел от много близко или от упор. Те са удобни за изстрел от собствената ръка, каза шефът на Съдебна медицина в Александровска болница доц. д-р Александър Александров.

За трите трупа във Враца е образувано отделно разследване.

Кремена Илиева от НИК посочи, че там имат 11 експертизи. Гилзите са изстреляни от пистолетите и пушката до трите трупа в Петрохан. По оръжията има само ДНК на починалите. Гилзите обаче били 4, не три. Единият мъж имал 2 огнестрелни рани.

В общи линии можем да заключим, че става дума за убийство с последвало самоубийство или самоубийства, каза Николова за Петрохан. За Околчица посочи, че все още се извършват аутопсии. Момчето, което е на 15 години, и 22-годишният мъж, били с куршуми в главата. Детето било клекнало и със сплетени пръсти на двете ръце. Все още тече аутопсията на Калушев. Няма следи от борба. И при шестте тела има само огнестрелни рани, няма следи от връзване.

В Петрохан смъртта е настъпила до 24 часа преди намирането на телата. За Околчица още е рано да се каже. В Петрохан телата били навън, при минусови температури.

Спонсорите ще бъдат разпитани, каза Папалезов. Сред тях е кметът на София Васил Терзиев. Освен шестимата мъртви, няма други участници в сдружението.

Всички оръжия са законни, каза шефът на полцията Захари Васков. Трима от шестимата имат разрешителни. Откритите пистолети и пушки съвпадат с тях.

В прокуратурата има само един сигнал за педофилия. За паравовнното формирование имало гриф за секретно. От МВР проверяват дали и какви данни е имало при тях през годините.

Назад във времето т. нар. рейнджъри са помагали на граничари, на бракониери. Дори миналата година открили убиец с помощта на дрона си. В самата хижа нямало нищо незаконно.

Установено е момичето от есемеса на Калушев до майка му. То е добре.