7400 декларираха доходите си в НАП Велико Търново за по-малко от месец

Заявяваме ползване на данъчни облекчения с подаване на годишна декларация в НАП в левoве, изплащат ни ги в евро

Над 40 000 души подадоха данъчни декларации от началото на Данъчната кампания 2026 г., която стартира на 10 януари онлайн и на 12 януари в офисите на НАП, и ще продължи до 30 април. Повече от половината данъкоплатци са избрали Портала за електронни услуги, за да декларират доходите си и да заявят ползването на различни данъчни облекчения, посочват от данъчната администрация.

За този период в Териториалната дирекция на НАП Велико Търново, в чийто обхват попадат офисите във Видин, Враца, Монтана, Габрово, Ловеч и Плевен, са подадени 7400 декларации, като 2 100 са получени по електронен път с ПИК код на НАП, а с КЕП - 150.

Близо 1400 формуляра са подадени в старата столица.

Гражданите, които желаят да намалят сумата от годишните данъчни основи за 2025 г., попълват Приложение № 10 от формуляра по чл. 50 от ЗДДФЛ. Лицата, извършващи дейност като търговци, едноличните търговци и земеделските стопани, избрали този ред на облагане, подават декларациите си за тези доходи от 1 март до 30 юни, уточняват от приходното ведомство.

Тази година данъчните облекчения и доходите се посочват в декларацията пред НАП в левове, а се плащат в евро.

И през тази година лицата, получили облагаеми доходи през 2025 г., имат възможността да намалят данъчната си основа с предвидените в закона данъчни облекчения. Ако, след ползването им, се формират суми за възстановяване, те се изплащат в срок от 1 месец след подаването на декларацията, но при повечето случаи това става в рамките на седмица. Едно от най-важните условия за ползване на данъчните облекчения е лицата да нямат публични задължения, подлежащи на принудително изпълнение. Преди да заявят ползването на данъчно облекчение, е препоръчително потребителите да проверят с персонален идентификационен код (ПИК) данъчно-осигурителната си сметка онлайн за задължения чрез електронната услуга „Справка за задълженията с възможност за извършване на плащания", за да избегнат неудобства.

Традиционно е завишен интересът към данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания. В зависимост от облагаемите доходи на родителите за миналата година, те ще получат съответно до 306,78 евро/600 лв. за едно дете, до 613,55 евро/1200 лв. за две и до 920,33 евро/1800 лв. за три и повече деца. За отглеждане на едно дете с увреждания сумата за получаване е до 613,55 евро/1200 лв., посочват от данъчното.