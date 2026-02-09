Лора Инджова: Не позволих да се провали сватбата ми... и тогава слънцето изгря

В новия епизод на „Неперфектните с Мила" журналистката Лора Инджова разказва история, която звучи като филмова сцена, но всъщност е нейният собствен сватбен ден.

Всичко започва идеално. Лято, зелена поляна, гости, ритуал на открито. Прогнозата обещава слънце и жега. Малко преди клетвите обаче небето потъмнява. После се отваря. Истински порой.

Гостите поглеждат нагоре, обувките потъват в калта, а роклята на булката бавно променя цвета си. „До коляно беше омбре – бяло към кафяво", смее се Лора.

И точно тогава идва моментът на избор. Да се разпаднеш. Или да празнуваш.

„Казах си: ако сега падна духом, не върви. Поканили сме хората да празнуват."

Как продължава историята и кадри от красивите моменти на Лора и Димитър вижте в новия епизод на подкаста „Неперфектните с Мила".

Сватбата под пороя е само първата история. След нея започва истинската.