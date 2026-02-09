Скална маса спря влаковете по теснолинейката Септември-Добринище

Пътнически влак №16102 (Добринище 10:25 - Септември 15:10) се отменя в участъка Костандово - Септември поради паднала скална маса върху железния път. Това съобщиха от "Български държавни железници". Отменя се и движението на пътническия влак по същия маршрут в 15,45 ч., който трябваше да пристигне в Добринище в 20,37 ч. От компанията уточниха, че пътниците ще бъдат превозени с автобуси.

В рамките на 3 дни това е второ свличане на скална маса по пътя в Чепинското дефиле, след като в петък в района на Варварски минерални бани се наложи да бъде спряно движението по пътя Пазарджик-Велинград заради паднали скали на шосето.