В Сливен разследват евентуално блудство с малолетно дете

Във връзка с множество запитвания от представители на медиите Районна прокуратура в Сливен съобщи, че ръководи разследването по досъдебно производство за евентуално извършени на 26.10.2025 година действия, целящи да се възбуди или удовлетвори полово желание без съвкупление по отношение на ненавършило 14-годишна възраст дете.

Досъдебното производство е образувано на 27.10.2025 година. До настоящия момент по него са разпитани множество свидетели. Изискани и приобщени са множество документи и справки, в това число и медицинска документация. Извършени са множество действия по разследването, включително са назначени и изготвени две експертизи, относими към предмета на разследване.

По досъдебното производство е назначена комплексна съдебно-медицинска, чието заключение е от изключителна важност за изясняване на фактите по делото и преодоляване на наличните противоречия. Експертното заключение следва да изясни дали на детето е причинено увреждане и по какъв начин евентуално е настъпило то.

След изготвянето на заключението по комплексната съдебно-медицинска експертиза на детето ще бъде извършена и комплексна психолого-психиатрична експертиза.