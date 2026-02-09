Митничари откриха над 70 000 недекларирани британски лири на „Капитан Андреево“

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Недекларирани 71 230 британски лири откриха митническите служители на МП Капитан Андреево при проверка на товарен автомобил, излизащ от страната. Това съобщиха от Агенция "Митници".

На 6 февруари на пункта пристига влекач с полуремарке с турска регистрация. Шофьорът с турско гражданство представя документи, че превозва стока – цветя, от Нидерландия през България за Турция.

След анализ на риска превозното средство е селектирано за щателна митническа проверка, включително с рентгенова апаратура, при която се отбелязани зони с необичайни плътности. При последвалия физически контрол митническите служители откриват 10 пакета с британски лири, укрити в шкафа на полуремаркето в изрязана пластмасова туба, покрити с желязна верига.

Други три пакета с британски лири са установени в седалките на шофьорската кабина. Общото количество на установената валута е 71 230 британски лири с еврова равностойнст 82 040.10 евро.

По случая е образувано досъдебно производство от разследващ митнически инспектор под надзора на Районна прокуратура – Хасково- Териториално отделение – Свиленград.