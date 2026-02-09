Дълговете на "Топлофикация София" станаха 1,215 млрд. евро

1,215 млрд. евро са задълженията на "Топлофикация София" към "Булгаргаз", БЕХ и по инженеринговите договори за реконструкция на магистрални топлопроводи. Задълженията са към 31 януари тази година. Това стана ясно на заседание на комисията по инженерна инфраструктура, на което бе изслушан шефът на "Топлофикация София" Петър Петров.

Той обясни, че всяка година дългът към "Булгаргаз" расте заради лихвите, които ако до преди няколко години били по 60-80 млн., сега са 180 млн., а догодина ще станат 200 млн.

Петров отчете, че през миналата година са били ремонтирани 37 км топлопроводна мрежа, а към мрежата на "Топлофикация София" са се присъединили 3766 нови абонати.

Относно ремонта в "Дружба 2" Петров заяви, че средната продължителност на прекъсване на топлоподаването към абонатите на дружеството е 12 дни.

"Там ремонтът приключи, остават довършителни дейности, които ще приключат до сряда. Възстановяването на междублоковите пространства надхвърля минималните договорни задължения. На много места се възстановяват не само конкретно засегнати участъци, а алеи, тротоари и прилежащи пространства. Затова отправям апел към общината - при следващи подобни големи ремонти, общината да отпуска средства за възстанояване на междублоковите пространства - те не са ангажимент на експлоатационните дружества", обясни Петров.

До 1 г. в "Дружба 2" ще се реализира и компенсаторното засаждане, като общинското дружество ще облагороди района с близо 610 нови фиданки. Предстои кметът на район "Искър" да определи местата за засаждане.

Петров категорично отрече твърденията, че авариите по топлопреносната мрежа са зачестили. Единственият район с повече аварии е "София Изток", като там са с около 200 повече спрямо 2024 г.