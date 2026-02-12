"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

ЛЕНО АД, ЕИК 203217465, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Калофер“ № 1, ет. 5, вписано в БНБ като финансова институция по чл. 3а от ЗКИ, обявява продажба на част от кредитния си портфейл.

Предмет на продажбата са вземания по договори за кредит с български физически и юридически лица, обезпечени с ипотека върху недвижими имоти. Вземанията се продават само като един портфейл.

Подробна информация относно продавания кредитен портфейл и условията на продажбата можете да намерите на leno.com/offer2026.pdf.

Офертите се подават в свободен текст на електронна поща [email protected] до 15:00 часа на 13.03.2026 г. (петък).