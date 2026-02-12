ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Колко е готино да стрелям, си казала Лора Христова...

Времето София  / -1°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22255209 www.24chasa.bg

Обява за търг advertorial icon

2516

ЛЕНО АД, ЕИК 203217465, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Калофер“ № 1, ет. 5, вписано в БНБ като финансова институция по чл. 3а от ЗКИ, обявява продажба на част от кредитния си портфейл.

Предмет на продажбата са вземания по договори за кредит с български физически и юридически лица, обезпечени с ипотека върху недвижими имоти. Вземанията се продават само като един портфейл.

Подробна информация относно продавания кредитен портфейл и условията на продажбата можете да намерите на leno.com/offer2026.pdf.

Офертите се подават в свободен текст на електронна поща [email protected] до 15:00 часа на 13.03.2026 г. (петък).

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание