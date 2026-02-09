Кметът на Русе: Отговорното управление изисква действия, не политически внушения

„Няма да допусна гражданите на Русе да стават заложници на политически игри. Действаме отговорно и стратегически, за да гарантираме реда в града и да превърнем един проблем в приход за общината." Така кметът Пенчо Милков аргументира днес решението за придобиване на собствеността върху буферния паркинг на бул. „България" 292.

На брифинг в сградата на местната администрация кметът, председателят на Общинския съвет акад. Христо Белоев, заместник-кметовете Никола Лазаров, Златомира Стефанова, Енчо Енчев, Здравка Великова и Борислав Рачев, както и директори на дирекции в Община Русе представиха мотивите за предложението на Община Русе, одобрено от Общинския съвет, за придобиване на собственост върху буферния паркинг.

Разяснени бяха предимствата, които биха могли да се реализират от придобиването на съоръжението преди изтичане на срока на правото на строеж. Изложени бяха възможностите за приходи, в случай че Общината придобие правото на собственост след осигуряване на средствата от държавния бюджет.

„Стратегическият интерес на Русе изисква този обект да бъде придобит навреме. Ако утре възникнат съдебни искове, неустойки или обезщетения, сметката отново ще бъде платена от гражданите. Затова отговорното решение е да действаме сега", каза Пенчо Милков. Кметът категорично заяви, че твърденията за „тайни договорки", „безплатно придобиване след 30 години" или „спорна законност", тиражирани в публичното пространство, са неверни и подвеждащи. „Договорът се изпълнява коректно, няма правни основания за прекратяването му, а всяка институция в България и ЕС има правомощия да извършва проверки при наличие на сигнали", допълни още той.

Кметът подчерта, че темата е последователна политика на общинското ръководство още от 2019 г., когато Русе беше изправен пред сериозни транспортни затруднения, блокирани булеварди и реални рискове за безопасността на гражданите. Милков припомни, че през годините е липсвала ангажираност от страна на държавата, чиято отговорност е да намери устойчив механизъм, който да въведе ред и да защити интереса и безопасността на гражданите си, като ги предпази от километричните опашки.

Кметът обори и тезата, че Община Русе може да придобие паркинга още тази година, ако дружеството не направи своята вноска през месец май. Неплащането на годишната вноска в определения срок не води автоматично до възникване на основание за разваляне на договора, което става по съдебен ред и може да продължи неопределено дълго време. Същевременно изградената инфраструктура е оценена от независим оценител за над 11 милиона евро – сума, която надхвърля цената, предложена за закупуване на имуществото, предстоящо да се придобие от Общината. Така Русе не само ще стане собственик на изключително скъпа инфраструктура със стратегическо местоположение, а и ще има възможност да го използва за задоволяване на нуждите на населението и реализиране на приходи в размер по-висок от първоначално договорения.

На въпрос за какво ще се използва съоръжението, кметът обясни, че решението ще бъде взето след сформиране на работна група между общински експерти и Общинския съвет. Голямата площ на имота позволява едновременно да се развиват различни стопански дейности, като части от него ще бъдат предоставени и на държавни институции. Една от водещите възможности, около които към настоящия момент се обединяват и общински съветници, е на част от терена да се разположи депото на „Общински транспорт". Милков припомни, че близо 1 милион лева е платила местната администрация до момента за заплащане на наем на депото, където сега се намира „Общински транспорт".

Акад. Белоев подкрепи решението на Общинския съвет, като изтъкна, че теренът е в непосредствена близост до планирания Интермодален терминал, бъдещата магистрала Русе – Велико Търново и втория Дунав мост при Русе, и подчерта, че това е една много перспективна локация.

„Предлагал съм и преди решения, които са били непопулярни, но са имали положителен ефект за русенци. Всяко мое действие е мотивирано от отговорност към гражданите и с мисъл за бъдещето на община Русе", категоричен е Пенчо Милков.