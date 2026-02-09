Очакват се заледявания в област Добрич, пътищата са проходими

По пътищата в област Добрич има опасност от заледявания заради очакваното понижаване на температурите, водачите на моторни превозни средства да бъдат особено внимателни, предупреждават от Областната дирекция на МВР – Добрич, Областното пътно управление, Хидорометеорологичната обсерватория. Критични участъци има в общините Тервел, Крушари, Добричка.

„Пътищата в област Добрич са проходими при зимни условия. Мокри са. До обяд имаше слаб снеговалеж. Машините на снегопочистващата фирма са на терен по всички отсечки и осоляват, за да се предовтратят заледавания. Няма навявания, защото вятърът еи валежът са слаби" , каза дежурният на Областното пътно управление.

„Вятърът в Добрич е между 2 и 4 метра секунда, снежната покривка е 1 сантиментър. Има условия за заледявания, тъй като прогнозата е температурите да падат. Няма условия за навявания", съобщаха от Хидорометеорологичната обсерватория.