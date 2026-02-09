Вижте кемпера, в който намериха мъртви Ивайло Калушев и двамата младежи

Кемпер марка "Мерцедес" е возилото, в което намериха мъртви Ивайло Калушев и двамата младежи на черен път в посока връх Околчица на 8 февруари.

Кемперът е произведен през 2025 година и е оборудван с всички необходими екстри, включително сателитна система за интернет. Возилото е с 4х4 задвижване, има експедиционна надстройка с висока проходимост и безпроблемно е достигнало до труднодостъпния район край връх Вола, пише Bulnews.

Кемпер от такъв тип се продава от компания Hymer за около 200 хил. евро, като кабината и шасито са на "Мерцедес", а каросерията е на другата фирма.

Това е един от най-често използваните кемпери за офроуд и научни и експедиционни мисии.

Проверка на "24 часа" показва, че колата е регистрирана на 28 октомври 2025 година в България. Кемперът не е имал застраховка "Зелена карта", която е необходима за излизане извън страната.

Има и годишна винетка, която влиза в сила от 31 октомври 2025 г.

Случаят с тримата мъртви мъже в хижа „Петрохан" започна да се изяснява, след като полицията откри с огнестрелна рана в главата собственика ѝ Ивайло Калушев. Заедно с него бяха намерени и телата на 15-годишния Александър Макулев и 22-годишния Николай Златков.

Една от основните неясноти остава от кога кемперът се намира във Врачанския Балкан. В МВР се работи по версия, че той е пристигнал в района непосредствено след убийството в „Петрохан". Съществуват обаче и данни, че това е станало още на 3 февруари (вторник), като движението му не е било засечено от камерите на АПИ заради замърсен преден регистрационен номер и гъста мъгла.

Вчера сутринта тримата бяха открити мъртви в кемпера на Калушев, в който е намерено и огнестрелно оръжие. Автомобилът е бил паркиран на страничен черен път вляво по посока към връх Околчица – лобното място на Христо Ботев. В последната си публикация във Facebook преди изчезването си Калушев е цитирал стихотворението „Борба" на Христо Ботев, в което се разгръщат теми за революционната борба, саможертвата и обезверената човешка същност.

По данни на разследването именно Ивайло Калушев е застрелял двамата мъже. Той е произвел изстрел в главата на Николай Златков, който се е намирал на седалката до водача, след което е застрелял и Александър Макулев. След това Калушев се е самоубил.

„Установено е, че стрелбата е извършена вътре в кемпера. Няма данни за стрелба отвън. Работи се по всички възможни версии – убийство и самоубийство", заяви директорът на Националната полиция Захари Васков.