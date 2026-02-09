"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Има задържан за нападението над 86-годишния Васко Моржа във Варна, потвърждават от полицията в морския град, но отказват да дадат повече подробности.

Засега той е определен като свидетел на случилото се и тепърва ще се установява неговата съпричастност към нападението.

Случаят е от снощи, когато 86-годишният Васил Тепеделенев беше нападнат от мъж в кв. "Чайка" малко след 21 ч. вечерта и намушкан 5 пъти с нож.

След дълга операция състоянието на възрастния мъж остава тежко, съобщава неговият внук Васил Тепеделенев в социалните мрежи.

Разследването продължава.