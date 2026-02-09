Обявиха процедура за избор на изпълнител за Източната тангента

Столична община стартира процедура за избор на изпълнител за изграждането на бул. „Източна тангента" – една от ключовите пътни артерии в източната част на София. Това съобщават от пресцентъра на Столична община.

Булевардът представлява нова пътна връзка между Северната скоростна тангента и бул. „Ботевградско шосе" и столичното летище „Васил Левски". Трасето е отдавна очаквано и осигурява свързаност между северните и източните части на града, с пряко значение за кварталите в районите „Кремиковци" и „Подуяне".

"По Източната тангента работим от ден първи, а днес правим следващата стъпка. Придобихме проекта през 2025 г., съгласуван е, за първия етап има разрешение за строеж и приключени отчуждавания.", каза кметът на София Васил Терзиев.

С обявената обществена поръчка ще бъде избран изпълнител за първия етап на бул. „Източна тангента" – участък от пътен възел на Северната скоростна тангента до бул. „Владимир Вазов".

Изграждането на Източната тангента е важен инфраструктурен проект за транспортната система на София. Той осигурява поемане на транзитния вътрешноградски трафик в източната част на града, намалява натоварването на основните булеварди и подобрява връзките между индустриалните зони и входно-изходните направления. Проектът допринася за по-добра свързаност, по-висока пътна безопасност и по-ниски нива на шум и замърсяване в жилищните квартали.

След избора на изпълнител, в законоустановения срок ще започнат дейностите по изграждане на булеварда. Обектът ще бъде предложен за финансиране от капиталовата програма през 2026 г., съобщи заместник-кметът по направление „Обществено строителство" Никола Лютов.

Столична община подготви нова процедура за избор на изпълнител, след като избраният по инженеринг от предишното ръководство се отказа по икономически причини. Проектът е придобит от общината през 2025 г., съгласуван е, за първия етап е издадено разрешение за строеж, а процедурата е преминала задължителния контрол на Агенцията за обществени поръчки.

Проектът „Източна тангента"

Проектът за „Източна тангента" е разделен на два етапа с обща дължина 1 460 м. Първият етап обхваща участъка от Северната скоростна тангента до бул. „Владимир Вазов", за който се провежда процедура за избор на строител.

Кръстовището с бул. „Владимир Вазов" е проектирано на две нива с пътен възел, при който бул. „Източна тангента" преминава над бул. „Владимир Вазов". Решението осигурява връзки за всички необходими направления. Предвидено е изграждане на нова инженерна инфраструктура, ново улично осветление, включително велотрасе, както и озеленяване. В проектното решение са включени както съществуващите дървесни видове, които се запазват, така и нови – общо 1 068 броя дървета и храсти.

Вторият етап – участъкът от бул. „Владимир Вазов" до бул. „Ботевградско шосе" – ще бъде реализиран на по-късен етап, след приключване на процедурите по придобиване на всички имоти – частна собственост, попадащи в обхвата на уличната регулация.

За участъка от пътния възел на Северната скоростна тангента до бул. „Владимир Вазов" е извършено отчуждаване на три имота, разположени на територията на районите „Кремиковци" и „Подуяне". Крайният срок за подаване на предложения за участие е 9 март 2026 г. Прогнозната стойност на обекта е 5 557 903,81 евро без ДДС.

Подготовка на втория етап

Столичната община работи и по подготовката на втория етап, като е стартирало отчуждително производство за участъка от бул. „Владимир Вазов" до бул. „Ботевградско шосе". В този обхват предстои отчуждаване на 21 частни имота. След публикуване на обявление ще бъдат издадени заповеди за отчуждаване.