Вижте записите от хижа "Петрохан", на които мъжете...

Транспортната комисия към СОС гласува смяната на ръководството на "Столичен автотранспорт"

Стилян Манолов, изпълнителен директор на “Столичен автотранспорт” ЕАД. СНИМКА: "СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ"

Транспортната комисия към Столичния общински съвет гласува смяната на ръководството на "Столичен автотранспорт", начело с директора Стилян Манолов. 

Според доклада, внесен от общински съветници от групите на ПП-ДБ, "Спаси София" и "Синя София" трябва да бъде назначен нов съвет на директорите на общинското дружество, което да го управлява до провеждането на конкурс.

Окончателното решение обаче трябва да бъде взето на сесията на СОС в четвъртък.

Основният мотив на за смяната е сключени два договора, които според съветниците сериозно ощетяват общината. Фактите, които представя общинският съветник Симеон Ставрев са, че ръководството на Столичен автотранспорт ЕАД е подписало на 30 януари договор за доставка на 25 броя 18-годишни употребявани автобуси Mercedes-Benz O 530 G Citaro на стойност 2 369 837,87 евро. Така един автобус излиза по 94 793,51 евро без ДДС, при положение, че общинските съветници са открили същите автобуси по номер на рамата в автокъща в Германия с цена за един автобус средно около 9 900 евро. Тези данни бяха изнесени на специална пресконференция на 19 януари, когато именно Стилян Манолов съобщи в медиите, че няма да подпише подобен договор.

