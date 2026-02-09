ПП-ДБ искат от ДАНС информация за дейността на НАКЗТ

От „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) внасят в Народното събрание проект на Решение за задължаване на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) и прокуратурата да предоставят информацията, свързана с дейността на Сдружение “Национална агенция за контрол на защитените територии” (НАКЗТ), съобщиха от пресцентъра на коалицията.

Три тела с огнестрелни рани бяха открити на 2 февруари в хижа в района на прохода Петрохан, а директорът на Главна дирекция „Национална полиция“ главен комисар Захари Васков коментира, че има лица, които се издирват, свързани с неправителствена организация. Дейността ѝ се изследва, каза Васков и добави, че през 2022 г. сдружението има сключено споразумение с Министерство на околната среда и водите относно опазване на природата в района. На 8 февруари бяха открити и три простреляни тела в района на връх Околчица, свързани със случая "Петрохан".

В публичното пространство и в институционалния обмен на информация се съдържат данни, че във връзка с дейността на сдружението са изготвяни и/или предоставяни доклади, справки и материали от компетентни органи, включително ДАНС, както и че са били образувани проверки и/или досъдебни производства по постъпили сигнали и материали, част от които са приключили с актове на прекратяване, заявят в мотивите си вносителите от ПП-ДБ на проекта за решение.

Проектът на решение предвижда да задължи ДАНС и прокуратурата да предоставят на парламента всички доклади, справки и други документи, включително такива, представляващи класифицирана информация, изготвени във връзка с дейността на сдружението - НАКЗТ. Информация ще бъде изискана и във връзка с всички приключили проверки или прекратени досъдебни производства, образувани по повод на постъпили сигнали, доклади и материали.

Текстовете на проекта предвиждат още ДАНС да бъде задължена да предприеме действия по снемане или понижаване на нивото на класификация, когато са отпаднали законовите основания, като информира писмено Народното събрание за резултата.