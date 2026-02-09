Атанас Атанасов: Главсекът на МВР и шефът на ДАНС да обяснят пред парламента шестте трупа

Главният секретар на МВР и председтелят на ДАНС да дойдат в парламента и да обяснят пред депутатите как се е стигнало до шестте трупа на планинари от случая "Петрохан", поиска лидерът на ДСБ и депутат Атанас Атанасов. Той ще предложи да се направи съвместно заседание на комисиите за вътрешна сигурност и за контрол на службите, на което двамата да дойдат, но то да бъде закрито, за да не се изнесе чувствителна информация. Според него щом агенцията е работила по сигнали, свързани с планинарите, може да са замесени и лица, свързани с националната сигурност.

Атанасов попита къде е главният секретар на МВР - висшата професионална длъжност в МВР. Обясни, че именно негова е работата да координира такива действия. Подчерта, че липсва и шефът на ДАНС, а стана ясно, че до агенцията е имало подавани сигнали срещу грапата на т.нар. рейнджъри. По-рано днес от ПП-ДБ обявиха, че ще изискат информация от ДАНС за дейността на сдружението на загиналите "Национална агенция за контрол на защитените територии".

В правото има една максима: "Дайде ми фактите, ще ви дам правото". На този етап фактите не са достатъчни, за да направим цялостна оценка на случилото се, но се очертава като тежка криминална аномалия на затворено ощество. Вероятно става въпрос за убийства и самоубийства, но при разследването на тежки криминални случаи е важно да се установят обстоятелствата и причините, посочи Атанасов пред bTV. Загиналите диагностицира с "изкривена психика".

Информацията е половинчата. Истината ще излезе, когато приключат експертизите, някои отнемат време. Ще дам пример - на базата на натривки ще стане ясно кой е държал оръжието и кой е стрелял, обясни Атанасов. Той изказа съболезнования към близките на загиналите.

По отношение на криминалната част ще се изяснят нещата - сигурен съм. Въпросът е какви са били отношенията им, за да се стигне до тези ритуални самоубийства, коментира Атанасов.

Той призова МВР да работи сериозно за спиране на купения и контролиран вот. Според него във всеки парламент влизат поне десетима депутати заради такива изборни манипулации.