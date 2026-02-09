Вижте записите от хижа "Петрохан", на които мъжете, намерени мъртви, се прощават (Видео)

Ето записите, които МВР показа на брифинг от хижата в Петрохан, които показват сбогуването на намерените по-късно мъртви Дечо Василев, Ивайло Иванов и Пламен Стратев.

В района на хижата е имало външен периметър от охранителни камери, които записвали на карти памет, от които МВР пусна записи. В самата хижа също е имало снимачки, но и те, и записите са унищожени от пожара.

Едно от видеата от камера в големия периметър показва как на 1 февруари трима, единият Калушев, както и 15-годишното момче, си вземат сбогом с намерените мъртви в хижата на 2 февруари. На записа се вижда и кемпера, с който Калушев след това тръгва.

"За мен беше чест" си казват в друго видео тримата останали, които на следващия ден бяха открити мъртви. След това коментират, че ще се видят вероятно на по-добро място и си благодарят за всичко. От видеото се вижда, че са в добро настроение и се смеят, като около тях радостно подскача куче. Това са Дечо Василев, Ивайло Иванов и Пламен Стратев. На него липсват Калушев, Николай Златков и Александър Макулев.

Друго видео пък показва оглед на хижа "Петрохан", като вътре се виждат множество плакати, книги и предмети, които могат да бъдат свързани с духовните практики, които задължително се практикували ежедневно в хижата.