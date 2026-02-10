858 двойки са сключили брак в Бургас през 2025-а, сред тях има и хора от 14 страни

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

За тази година най-желани са датите 06.06.2026, 20.06.2026 и 26.06.2026

Бургас се утвърждава като предпочитано място за сключване на брак от чужденци и смесени двойки. Своя живот с бургазлии са обвързали граждани на 14 държави - Украйна, Русия, Полша, Германия, Норвегия, Естония, Латвия, Филипините, Италия, Турция, Франция, Ирландия, Великобритания и САЩ.

72 са смесените бракове, сключени през миналата година, и постоянно се увеличават.

Предпочитанията на чужденците към морския град са заради романтичната обстановка, която е много по-различна от стандартните в други градове. В Бургас церемонията се предлага на открито в Културния център "Морско казино" на метри от плажа с разкошна гледка към залива, както и остров Света Анастасия.

858 са двойките, които са си казали "да" в морския град през миналата година. Много от тях не са били от Бургас, но са го предпочели за сватбения си ритуал.

Казиното е безспорно предпочитано място за церемонията и заради възможността за фотосесия в Морската градина, освен това е много удобно и като локация.

Света Анастасия е другото място, което се предлага за сключване на граждански брак. Бургас е единственият град в страната, който предлага островна сватба. На 7 мили южно от града двойките могат да сключат и църковен брак. За по-смелите се предлага и услугата с размяна на пръстени под водата. 31 са двойките, които миналата година са бракосъчетани на острова.

На плажа, в ресторант или в хотелски комплекс е другият вариант на изнесен брак, който се харесва на влюбените.

Според общинското предприятие "Граждански ритуали" на 14 февруари - в Деня на влюбените, 4 двойки са дали заявка за сключване на брак.

Сватбеният сезон в Бургас е от май до октомври. Отсега обаче най-натоварен се очертава юни заради интересното съчетание на цифри.

13 двойки са заявили желание да се оженят на 06.06.2026, 12 пък са запазили дата на 20.06.2026, а 10 двойки са си харесали 26.06.2026.

В дните от 7 до 14 февруари се отбелязва Седмицата на брака. България се включва в инициативата за 15-и път и Бургас ще бъде част от нея. Целта е да насърчат семейните двойки към изграждане на успешни и устойчиви взаимоотношения, като се обединят усилията на обществото в подкрепа на брака и семейството.

Инициативата празнува ключовите ценности на единството, посвещението, любовта и силната връзка, скрепена от брачния съюз.