Несебър организира вълнуващи 3 дни за 14 февруари

Община Несебър ще празнува Деня на любовта и виното с множество вълнуващи прояви. Дните от 13 до 15 февруари ще бъдат изпълнени със събития, които ще внесат романтично очарование в студения февруари, ще стоплят и усмихнат, ще трогнат и разчувстват със своята съкровеност, сърдечност, непринуденост и красота.

На Трифон Зарезан по традиция несебърското село Гюльовца ще отбележи Празника на младото вино. Честването на светеца ще започне със зарязване на лозята, а след това и с награждаване на победителя в конкурса за най-добро вино.

Селото е известно с качеството на вината, произведени от местни майстори.

Една от най-емблематичните инициативи на 14 февруари, с които община Несебър ще почете семействата, сключили граждански брак преди 25 или 50 години, е "Златна и сребърна сватба" – ритуал за подновяване на брачна клетва.

Церемонията, която ще бъде водена от кмета на Несебър Николай Димитров, започва в 10,30 ч и ще се състои в ритуалната зала на Старото кметство.

С това изключително емоционално, специално и романтично събитие общината засвидетелства уважение към двойки, чийто брак е устоял на изпитанията и предизвикателствата на времето, доказвайки, че любовта, мъдростта и истинската близост са основите на силно и сплотено семейство.

В програмата, посветена на Деня на любовта и виното, са заложени различни концерти с участието на Веселин Маринов, младата звезда Вениамин и "Дует от сърце". Организирана е и 3-дневна детска анимация, както и тематична изложба на несебърски художници, подредена в градската галерия "Радослав Ралев".

Празничните прояви се реализират по проект "Месамбрийски фестивали", който се изпълнява по схемата за безвъзмездна помощ "Ново поколение местни политики за култура за малки общини".

Със същата финансова подкрепа бе проведен и един от успешните туристически продукти на община Несебър - фестивалът "Есенни пасажи", както и почитаният край морето Никулден, припомнят от кметството.