Секссимволът на олимпиадата Юта Лердам със злато н...

Издирват 11-годишно момче от Шумен

Полиция Снимка: СНИМКА: 24 часа

Полицията издирва по молба на неговите близки 11-годишния Калоян Пейчев Казаков от Шумен, съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР в града Ася Йорданова.

Детето е в неизвестност от 15:30 ч. днес, когато е било забелязано в района на Пети полк и близките училища. Калоян е облечен със синьо яке с черни ръкави и тъмносин анцуг. Носи сиви маратонки с червени елементи и черна ученическа раница с тъмносини и светлосини шарки.

Момчето е високо около 145 см и е късо подстригано.

От полицията призовават всички, които имат информация за местонахождението на Калоян Казаков, да подадат сигнал на телефон 112, 054 800 588 или в най-близкото полицейско управление, предава БТА.

Полиция

