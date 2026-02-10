Как градската управа в Пазарджик не е дала на цар Фердинанд острова в Марица за резиденция

До Освобождението негов собственик е турчин, който използва мястото за добив на дърва

В наши дни е оформен парк с модерни атракциони, където жителите на града спортуват или се забавляват през почивните дни

Едно от най-емблематичните места в Пазарджик e парк-островът "Свобода". Той се простира в югоизточната част на града, където река Марица се разделя на два ръкава. Образуван е при голямото наводнение в града през нощта на 31 август 1858 г., когато е откъсната част от града.

До Освобождението негов собственик е турчин и използва мястото за добив на дърва. През годините на два пъти местната градска управа отказва да го предостави на цар Фердинанд и той да си направи своя резиденция там. В наши дни се е превърнал в предпочитано място за разходки и развлечение.

Ето какво разказва вестник "Татар Пазарджик" от 29 април 1910 г.: През 1860 г. на това място е стърчал един храст. Ибрахим Ефенди Ходжа, баща на Ети Ефенди, го е подстригвал и му е предал една малко по-естетична форма. Когато Ибрахим Ефенди умира, оставя това място на сина си. ФЕРДИНАНД БЪЛГАРСКИ

През 1882 г. тогавашната градска управа в лицето на

кмета Константин Балсамджиев откупува острова от Ети Ефенди за 45 турски лири

През 1878 г. Градският съвет на Пазарджик го откупува и предоставя за отдих и забавление на жителите и гостите на града. Именно тази управа отказва да го предостави на цар Фердинанд при двете му посещения в града през 1902 и 1911 г.

Така не се сбъдва желанието на монарха да превърне това красиво място в своя резиденция.

В хрониките откриваме данни, че през 1893 г. голямо наводнение залива острова. Отнесени са и двата моста и мястото се превръща в пустош.

Почти 10 години по-късно градските управници решават да го облагородят и да го превърнат в парк за отдих. Оформени са първите алеи и кътове с цветни лехи. Тук си дават среща и тренират спортните дружества от града - това по колоездене "Печенеги" и гимнастиците от "Еледжишки юнак", които през 1902 г. поставят началото на колодрума.

На острова в онези години са се посрещали гостуващи театрални трупи, отбелязван е 24 май - празникът на светите братя Кирил и Методий. Звучала е музика, като всяко училище си имало предпочитани инструменти - най-тачена била гайдата.

През 1920 г. е извършена реконструкция на парка. Изградена е алейна мрежа, засадени са цветя, прокопан е водопровод, поставени са чешми, оформя се малко езеро с водоскоци, къпалня с плаж. Построен е и летният театър. Източната част на острова е оставена в естествения вид - с тополи и върбалак. Освен него в парка били изградени футболно игрище и други спортни съоръжения. В наши дни паркът върху остров Свобода събира жителите на Пазарджик за големите празници.

След построяването на нов стадион в северната част на града старото спортно съоръжение на територията на острова се преустройва в розариум.

В периода 1973-1978 г. е открит ресторант казино, пуснати са водни колела в езерото, залесена е източната част - цялостната визия за парк-остров "Свобода" е подчинена на идеята за оформяне на общ комплекс за краткотраен отдих, спорт и развлечения, който да е съобразен със съвременните тенденции в тази насока.

Разработката предвижда ситуиране на 8 зони на активност: за гастролиращи увеселителни съоръжения, за игрови съоръжения за деца от различни възрасти, за екстремни атракционни съоръжения, водни атракции, за пикник и много други.

През годините островът продължава да се облагородява и през 1925 г. е изграден нов мост, но

истинското обновление започва през 2007 година

На входа на парка посетителите се посрещат от красива арка. По идея на сегашната кметска управа се създава алея от скулптури - галерии на открито, спортни площадки за минифутбол, хандбал, баскетбол, има фитнес на открито, лекоатлетически писти.

От няколко години посетителите се радват на люлките на Салвадор Дали и Пабло Пикасо, дело на известните художници Марин и Светозара Кузеви, алея на кривите огледала, създадена по идея на деца от Пазарджик. Кривите огледала са 13 и едно от тях е панорамно. Те отдавна са част от увеселителните паркове по света. Тук се намира и

най-дългата пейка в света - 1014 метра, на която могат да седнат 2040 души

Наблизо е и пазарджишкият Джурасик парк, в който има 6-7 фигури на праисторически динозаври. Всяка фигура е около 3 метра дълга. Динозаврите са направени много реалистично и са осветени дори през нощта. Има и модели на спинозавър, тиранозавър, трицератопс, апатозавър, стегозавър и торозавър.

Най-атрактивното място обаче е зоокътът, чието изграждане започна през 2008 г. и бе открит с разрешение на Министерството на околната среда и водите. Той се простира върху 5 декара площ и заема източната част на острова на десния ръкав на Марица.

Любимо място на хора, които намират прохлада и разнообразие на това място. Животните се набавят чрез дарения или от частни колекции или размени от други зоопаркове.

На остров Свобода е издигнат паметник на писателя Алеко Константинов. Със сушата го свързва пешеходен дървен мост. През 2005 година по малки демонстрационни проекти е построен метален кръст.

Изграден е и нов пешеходен мост над Марица, който осигурява достъп от парк-острова към Индустриалната зона на града от другия бряг на реката и спортния комплекс "Балона".