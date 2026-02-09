Слави Трифонов: Какво ли ще каже сега бащата на детето, намерено застреляно със сплетени пръсти

"Не мога да спра да си мисля за бащата на убитото в кемпера 15-годишно дете. Гледах го по телевизията как спокойно обясняваше, че въобще не се притеснява за 15-годишния си син, въпреки че не го е чувал от няколко дни, защото „бил в добри ръце" и той имал „пълно доверие" на въпросния Лама, който вероятно е в основата на цялата тази нелепа и безсмислена смърт. Не мога да спра да си мисля - сега какво ли ще каже този баща?". Това написа във Фейсбук профила си лидерът на ИТН Слави Трифонов.

"15-годишно дете, намерено със сплетени пръсти, застреляно в един кемпер близо до Околчица. Непрекъснато говорят за шестимата мъже, убити или самоубити, и непрекъснато пропускат факта, че всъщност един от тях е дете. Какво се е случило и как се е случило ще стане ясно, но отсега е ясно, че има хора, които носят отговорност за това", написа Трифонов.

"Ако Борислав Сандов, като министър на МОСВ от ППДБ, не им беше дал разрешение да се регистрират, тази организация нямаше да съществува. Нямаше да може да загради държавна територия като частна и петимата мъже и детето щяха да са живи.

Васил Терзиев и Саша Безуханова. Ако кметът Васил Терзиев и гуруто на ДБ Саша Безуханова и други подобни не ги бяха спонсорирали, те просто нямаше да има „какво да ядат" на Петрохан и щяха да се приберат по родните си места", пише още в публикацията си Трифонов.

"Ако Николай Денков, като министър на образованието, не беше издал разрешение за съществуването на частното училище „Космос" в село Осоица, община Горна Малина, училище, което много странно се занимава с „естествена психотерапия", въпросните рейнджъри нямаше да имат достъп до деца. Ако Бойко Рашков, като министър на вътрешните работи, не беше закрил РПУ-то в Годеч, щеше да има кой да контролира дейността на въпросните рейнджъри от въпросната частна „Национална агенция за контрол на защитените територии", пише Слави Трифонов.

"Така като гледам, тази „високоморална общност", наречена ППДБ, изцяло подкрепя съществуването на тази шантава организация, нарекла себе си „Национална агенция за контрол на защитените територии", пише лидерът на ИТН.