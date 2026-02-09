ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Отварят пловдивския бул. "Васил Априлов" до гарата в края на март

24 часа Пловдив онлайн

1296
Кметът Костадин Димитров посети обекта до гарата в Пловдив.

Работи се по временна организация на движение от южната страна на пробива

Булевард „Васил Априлов" ще бъде отворен за движение в края на март. Това стана ясно по време на посещение на обекта от кмета на Пловдив Костадин Димитров, съобщават от общината. Пред градоначалника изпълнителят поел ангажимент движението да бъде пуснато, като работата по пробива под гарата щял да продължи, без да влияе на трафика по булеварда.

Според Димитров общината работи по временна организация на движението от южната страна на транспортния пробив. Изготвянето на проекта за временната схема е възложен на район „Южен".

Транспортният пробив, заради който от години е затворен бул. "Васил Априлов", представлява двулентов пътен тунел с дължина около 800 метра, от които 580 м са в закрита част. Той трябва да осигури директна връзка между северната и южната част на града.

Инвестицията включва модернизация на коловози и контактна мрежа, нови системи за сигнализация и телекомуникации, изграждане на перони и други. В рамките на проекта през 2024 година бе извършена и реконструкцията на Бетоновия мост.

Проектът не е на Община Пловдив, а на НКЖИ и се финансира по Механизма за свързване на Европа.

