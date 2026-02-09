Автогара "Север" в Пловдив остава още 2 месеца, започна събарянето й

Търсят вариант автобусите да спират пред съседната жп гара Филипово

Автогара „Север" ще действа и през следващите около два месеца, като в този период ще се работи по възможни решения за бъдещата организация на междуградския транспорт от северната част на областта. Това стана ясно след среща на кмета на Пловдив Костадин Димитров с вицепремиера и министър на транспорта Гроздан Караджов.

Преди дни стана ясно, че тя ще престане да функционира в края на този месец. Стотици ученици и работещи от близки общини като Раковски, Брезово, Хисаря, Марица, Съединение, Карлово, Калояново са в тревога как ще стигат да учебните си заведения и работните места. А вчера потребители коментираха, че отпред е съборена, за да се строи там.

Паралелно с това градоначалникът Димитров е провел разговор със собственика на автогарата Петко Ангелов, в резултат на който е постигнато съгласие дейността на автогара „Север" да бъде запазена временно, с цел да не се допусне внезапно прекъсване на транспортното обслужване за пътуващите.

Проведени са и разговори с ръководството на национална компания „Железопътна инфраструктура", като е обсъдена възможността при наличие на необходимите условия да бъде обособен терминал за междуселищни превози в района на жп гара Филипово. Подобно решение би позволило автобусните линии от северните общини да се организират в по-добра връзка с железопътния транспорт. По тази идея работи и кметът на Община Съединение Георги Руменов.

„След разговора ми с вицепремиера Гроздан Караджов бяха предприети незабавни съвместни действия с ръководството на НКЖИ за намиране на решение. Благодаря за бързата реакция на вицепремиера Гроздан Караджов, както и за разбирането от страна на собственика на автогарата", заяви Костадин Димитров. Той благодари и на Георги Руменов, като изрази надежда, че с общи усилия ще се намери решение на казуса.