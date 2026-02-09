Бивш зам.-министър: МВР трябваше да успокои хората, че работи по случая "Петрохан"

МВР е трябвало да успокои обществеността, особено хората от района на хижа "Петрохан" и село Гинци, че работи усилено по случая с първите три намерени трупа на 2 февруари.

Много е закъсняла (б.а. - пресконференцията на властите). Не толкова като фактология, защото отнема време да се разберат всички тези неща, но това, че обществото беше оставено в сянка повече от седмица даде възможност да се развихрят какви ли не конспиративни теории. Голяма грешка беше, че главният секретар на МВР не успокои хората, особено местните, че правят всичко възможно, посочи бившият заместник-министър на вътрешните работи Филип Гунев пред БНТ.

Политически ход. Нормалният ход в такава ситуация би било да се успокояват хората, че полицията работи, обясни той мълчението на главният секретар на МВР Мирослав Рашков и на вътрешният министър в оставка Даниел Митов. От намирането на първите три трупа на 2 февруари досега нито един от двамата не е коментирал темата публично и не е давал информация. По-рано днес имаше съвместен брифинг на представители на прокуратурата и МВР с повече подпробности по случая, но Рашков и Митов не присъстваха. Според него именно те - най-висшето ръководство на МВР, трябва да се ангажират с позиция.

Това, че някой е бил будист, няма нищо общо със станалото, както няма общо и това, че са водолази. Никога не съм чувал за ритуални убийства и самоубийства, свързани с будизъм. това, което видяхме на видеото, може да се купи от всеки магазин в Непал. Това е продължаване на хвърляне на спекулации, каза още Гунев.