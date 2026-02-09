Откриха изчезналото 11-годишно момче от Шумен

Детето на 11 години, което бе обявено за издирване от полицията по молба на близките му по-рано днес, е намерено в добро здравословно състояние в Шумен, съобщи говорителят на Областната дирекция (ОД) на МВР в Шумен Ася Йорданова.

"Издирването му се преустановява. Благодарим за получените сигнали", допълни тя, цитирана от БТА.

Калоян Казаков бе обявен за издирване по молба на близките му. От полицията призоваха всички, които имат информация за местонахождението на Калоян Казаков, да подадат сигнал. Казаков бе в неизвестност от 15:30 ч. днес.