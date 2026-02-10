Дават 51 млн. евро за работа, обучения и здравни прегледи на роми, бежанци и безработни

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Те ще са за 18 хил. души от малцинствата в следващите 2 г.

Над 51 млн. евро ще бъдат разпределени към общини, читалища и неправителствени организации, за да се подобри животът на маргинализираните общности у нас. Очаква се по този начин помощ да получат над 18 хил. души от малцинствата - роми, бежанци, граждани на трети държави и др.

Парите са осигурени по програма “Развитие на човешките ресурси” и ще бъдат разпределени в три направления.

Първото е да се даде достъп до пазара на труда на хората в нужда. За целта общините ще могат да назначават медиатори, които да помагат и издирват хората и да ги записват в бюрата по труда. Да се намират различни консултации и обучения за нови професии, езици и умения. За обучения ще се дават дневни и пътни.

На ден учещите ще получават 5,11 евро,

ако учат в друго населено място - 7,67 евро. Освен това ще се назначават и ментори за три месеца, който ще получават половината от минималната заплата. Тук може би най-важната програма е субсидираната заетост - държавата ще плаща на работодатели за заплатите на хора от тези групи. Ще се дават и пари за транспорт - 4,09 евро на ден, ако човек живее в друго населено място, и до 1,53 евро, ако е в същото.

Второто направление е социално включване и достъп до здравеопазването. Тук ще може да се назначи здравен и социален медиатор или посредник, който да търси начини хората да се възползват от услуги. Ще има профилактични прегледи за здравно неосигурените.

Третото направление пък е информационни кампании и събития. Те ще са за преодоляване на патриархалните и негативните стереотипи, срещу дискриминацията. Тук основен фокус ще е заетостта на ромските жени, преодоляване на домашното насилие, ранните бракове и др.

Последната кампания пък е за мерки за преодоляване на предразсъдъците и дискриминацията на местните при жилищното настаняване.

Максималният размер на помощта за един проект е 511 291,88 евро.

“Преброяването на населението показа големи различия при участието на пазара на труда. Най-висока е заетостта във възрастовата група от 15 до 64 г. при българската етническа група с коефициент - 66,8%, а най-ниска при ромската - 21,6%”, пише в документите на програмата.

За да получат финансиране, общините трябва са имат поне 1000 жители от ромски произход, безработицата да е над средните за страната, трябва да отчетат и незаписаните деца в градини.

Ще се гледат и отпадналите ученици и хората с помощи за отопление.

У нас има 266 720 роми

Над 80 са общините, в които има над 1000 жители от този етноси. Най-много са в областите Пловдив, Сливен и Бургас, а ако изключим областните градове, то топ 3 е от общините - Карлово, Котел и Твърдица.

Помощи за отопление пък получават 518 640 души. Отпадналите ученици през миналата учебна година са 2617.

По предварителни разчети над 7560 души ще започнат работа или да придобият професионална квалификация.

Над 4680 трябва да бъдат подкрепени чрез социални или здравни услуги, а 22% от включените в дейностите по проектите да променят нагласите си в резултат на информационни или общностни кампании.

Проекти ще се подават до 7 май, а програмите трябва да продължат до края на 2028 г.