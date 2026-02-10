Финал на консултациите при Йотова, на 17.02. трябва да издаде указа за служебния кабинет

Премиерът си търси министри от сряда

Омбудсманът писа на парламента срещу орязването на секции

Днес приключват консултациите на партиите при президента Илияна Йотова и е възможно още до края на деня тя да обяви новия служебен премиер. 19 април като дата за изборите означава, че крайният срок да назначи временното правителство и да насрочи вота е 17 февруари. Това е така, защото месецът има 28 дни, а за организацията по хронограмата са нужни 60 (самият ден на вота не се брои).

Във вторник Йотова ще се срещне с АПС, МЕЧ и “Величие”. А когато връчи мандата на предпочетения за премиер измежду 5-имата съгласни, той има седмица да попълни папката с министри.

Очаква се трите най-малки формации, с които разговорите при президента финишират, да я питат за вето върху промените в Изборния кодекс. ГЕРБ, БСП и ИТН подкрепиха предложението на “Възраждане” изборните секции в страните извън ЕС - Турция, САЩ, Великобритания и др., да се намалят до 20. Възражение до парламента за тези промени е изпратил омбудсманът. Становището не е качено на сайта на НС, но за него се разбра от отговор на жалба на доброволци за изборите във Великобритания, подписан от зам.-омбудсмана Мария Филипова. Тя е сред 5-имата, дали съгласие за служебен премиер.

“ИК би следвало да гарантира безпрепятственото реализиране на избирателното право като основно конституционно право в една демократична и правова държава. Това право може да бъде упражнявано само по един-единствен начин - чрез гласуване, и ограничаването и законодателното поставяне на препятствия пред гласуването е неприемливо”, пише Филипова на сънародниците ни Острова, като изразява позиция, че промените може да лишат от това право българи в чужбина.

Срещу тях е и групата на ДПС-НН, като на срещата с Йотова миналата седмица зам.-шефката ѝ Искра Михайлова призова президента да обмисли вето.

Йотова има 15-дневен срок да реши. Промените бяха приети в четвъртък вечерта, но указът още не е подписан и законът не е обнародван в “Държавен вестник”.

В Турция секциите намаляват 8 пъти, във Великобритания - над 5. Шефката на ЦИК Камелия Нейкова допусна, че това ще доведе до струпвания и опашки. Според нея по-удачно би било таванът да е 30, ако има такъв.

