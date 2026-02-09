Вижте удостоверението, с което е регистрирано частното училище "Космос"

През 2024 година от правителството на Главчев е регистрирано частното училище "Космос".

Школата за Приключения „Роук" на Ивайло Калушев припознава Частно училище „Космос" за свой партньор или поне на образователна институция със сходни алтернативни виждания за образованието. За това сочат публикации във фейсбук профила на школата на Калушев преди официалното откриване на частното училище.

След брифинга на МВР лидерът на ИТН излезе с публикация относно случая "Петрохан", в която спомена частното училище.

"Ако Николай Денков, като министър на образованието, не беше издал разрешение за съществуването на частното училище „Космос" в село Осоица, община Горна Малина, училище, което много странно се занимава с „естествена психотерапия", въпросните рейнджъри нямаше да имат достъп до деца. Ако Бойко Рашков, като министър на вътрешните работи, не беше закрил РПУ-то в Годеч, щеше да има кой да контролира дейността на въпросните рейнджъри от въпросната частна „Национална агенция за контрол на защитените територии".

На сайта на честното училище обаче е прикачен документа, с който е регистрирано, който показва, че това е станало по време на правителството на Главчев.

На официалния сайт на учебното заведение пишат, че целта на училището е "да даде възможност за израстване и развитие на свободни хора, които смело, с въображение и творчество да създават свое собствено настояще и бъдеще". Децата в училището са от различни националности, посочват на сайта, като се посочва, че, "растат без предразсъдъци, открити и толерантни към раса, религиозна принадлежност и здравословно състояние". Частното училище претендира, че подготвя децата "емоционално, академично и практически за бъдещия свят".