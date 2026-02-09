Ива Митева отива при Румен Радев

Бившата шефка на парламента от ИТН Ива Митева ще се присъедини към екипа на Румен Радев. Самата тя вчера избегна категоричен отговор на такъв въпрос, но не отрече възможността.

“Нека бъдем търпеливи”, заяви с усмивка Митева пред “Нова нюз”. И допълни, че в сроковете по Изборния кодекс ще стане ясно кой къде ще участва. Но изрази открита подкрепа за действията на държавния глава, описвайки го като човек на действията и лидер с необходимите за момента качества.

Митева бе дълги години юрист в правната дирекция на Народното събрание, а през 2021 г. влезе като депутат от ИТН. Беше председател на 45-ото и 46-ото НС, които имаха кратки мандати. След излизането от 47-ото НС напусна Слави и партията му. През 2023 г. заедно с другия бивш депутат от ИТН Любомир Каримански застанаха начело на коалиция “Заедно”, включваща 4 партии, но взеха едва 0,35%.

Сега очакванията са юристката да води листата на формацията на Радев или в Русе, или в Разград.

