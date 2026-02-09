Подсъдимият за убийството в Болярци искал да заведе дъщерите си във Великобритания, майката не ги гледала

Спорът между двете фамилии, завършил със смърт, бил именно заради двете момичета

Подсъдимият за убийството на новия свекър на бившата си жена Стойчо Асенов от село Болярци край Садово искал да заведе двете си дъщери във Великобритания и така да им осигури по-добър живот. Майка им Ана не искала да се грижи за тях, но отказвала да му прехвърли правата върху тях, въпреки че била обещала, а билетите за пътуването в чужбина вече били купени. Това стана ясно в Апелативния съд в Пловдив, на който ВКС върна делото за ново разглеждане. Стойчо Асенов получи 15 г. затвор за убийството на Георги Асенов от Окръжния съд, през септември м. г. апелативните магистрати намалиха драстично присъдата на 6 г., но ВКС я отмени и сега делото се разглежда отново във въззивната инстанция.

Фаталната дата е 19 юни 2023 г. - деня, в който Ана отказала да подпише документите за правата над двете момичета. Стойчо и майка му Тодора отишли до дома на новия мъж на Ана - Иван, за да се разправят. Избухнал скандал и от полицията предупредили двата рода да се укротят. От Иван и негови роднини обаче последвали заплахи към Стойчо и той се въоръжил с нож. Вечерта към дома му отишли първо Иван и негови близки, а с друга кола - баща му Георги. Започнал масов бой с пръти, колове и бухалки, в който тежко ранен от Стойчо и съседа му Костадин Динков бил Рангел Славчев, но оцелял. После Стойчо нанесъл 7 удара с нож на Георги Асенов и една от раните се оказала фатална.

Костадин Динков беше оправдан за нападението над Рангел Славчев, защото действал при неизбежна отбрана. В тази част присъдата беше потвърдена от ВКС и влезе в сила. По отношение на Стойчо Асенов обаче следва ново произнасяне - както за смъртта на Георги Асенов, така и за опита за убийство на Рангел Славчев, в които е обвинен.

Прокурорът по делото Димитър поиска 12 години затвор, адвокатът на близките на Георги Асенов настоя за 20 години или до живот зад решетките. "Става дума за убийство с особена жестокост, първите удари са нанесени в гръб, после Георги пада, а нападението продължава", пледира той.

Адвокатът на Стойчо Димитър Будаков заяви, че има многобройни смекчаващи обстоятелства. "Георги Асенов е нападнал майката на Стойчо Тодора, тя е пищяла за помощ и в този момент той, вбесен", е извадил ножа", каза той. В последната си дума Стойчо Асенов поиска справедлива присъда.

Апелативните магистрати ще се произнесат в законовия двумесечен срок.